رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور رئيس مجلس الشيوخ

قام المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث التقى المستشار عصام الدين فريد؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وصاحبه وفد رفيع المستوى ضم: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و⁠المستشار زكى شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، ⁠والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مهنا- مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث كان في استقبالهم اللواء أ.ح. أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد - وكيلي مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغني - الأمين العام للمجلس.

النيابة الإدارية تؤكد على الدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ

وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تقديره البالغ للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، معربًا عن تمنياته للمستشار عصام الدين فريد - رئيس المجلس، بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الرفيع؛ بما يحقق صالح الوطن.

ومن جهته، توجه المستشار عصام الدين فريد، بخالص الشكر والتقدير للمستشار محمد الشناوي، على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة المشرّفة، مؤكدًا ما يجمع النيابة الإدارية ومجلس الشيوخ من علاقات راسخة تقوم على التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، بما يعزز سيادة القانون ويدعم دور مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مؤسسات الدولة على تعزيز جسور التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يرسخ تكامل الأدوار ويضمن استمرار العمل المشترك دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

