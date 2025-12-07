الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مرشح بانتخابات النواب لـ"الإدارية العليا": رصدنا أخطاء جسيمة في الفرز والتجميع

المرشح عن حزب حماة
المرشح عن حزب حماة الوطن
18 حجم الخط

انتهى عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن اللواء أيمن عبدالله مرشح مجلس النواب عن الدائرة ٣ بكفر الشيخ عن حزب حماة الوطن، من المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية، وطلبت هيئة الدفاع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جميع محاضر إجراءات الفرز وكشوف الحصر العددي الحاصل عليه جميع المرشحين بجميع اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة.

فريق الدفاع: هناك  أخطاء جسيمة في عملية فرز

وذكر فريق الدفاع أن هناك أخطاء جسيمة في عملية فرز وتجميع الأصوات، واختلاف الأصوات الإجمالية مع إجمالي الأعداد الصحيحة المثبتة بكشوف الحصر  . 

وطالب بإلزام الهيئة بتقديم كشوف التصويت ببعض اللجان الانتخابية بمركز الحامول، وإلزام وزير الداخلية بتقديم شهادات تحركات لعدد من الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وذلك لثبوت التصويت لهم بالداخل لصالح أحد المرشحين، علي الرغم  من عدم تواجدهم بمصر بما يعد تزويرا.

كما طالبت بإلزام الهيئة بتقديم أصول بطاقات التصويت ومحاضر إجراءات الفرز وكشوف الحصر باللجان أرقام ٩١ و٩٢ و١٠٥ ومقرها مركز البرلس وإعادة عملية فرز الأصوات بتلك اللجان، لوجود اختلاف بين أعداد الأصوات الحاصل عليها المرشح وعدد بطاقات التصويت داخل صناديق  الاقتراع. 

وقررت المحكمة إرجاء إصدار القرارات في جميع الطعون وعددهم ٣٠٠ طعن لآخر الجلسة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب حماة وطن المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الترشح في انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

الإدارية العليا تتسلم مستندات الطعون على نتائج المرحلة الثانية للانتخابات وتؤجل قراراتها لآخر الجلسة

قبل نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات النواب، الإدارية العليا تتسلم أوراق الفرز

بدء نظر 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads