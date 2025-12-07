مرشح بانتخابات النواب لـ"الإدارية العليا": رصدنا أخطاء جسيمة في الفرز والتجميع

18 حجم الخط

انتهى عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن اللواء أيمن عبدالله مرشح مجلس النواب عن الدائرة ٣ بكفر الشيخ عن حزب حماة الوطن، من المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية، وطلبت هيئة الدفاع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جميع محاضر إجراءات الفرز وكشوف الحصر العددي الحاصل عليه جميع المرشحين بجميع اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة.

فريق الدفاع: هناك أخطاء جسيمة في عملية فرز

وذكر فريق الدفاع أن هناك أخطاء جسيمة في عملية فرز وتجميع الأصوات، واختلاف الأصوات الإجمالية مع إجمالي الأعداد الصحيحة المثبتة بكشوف الحصر .

وطالب بإلزام الهيئة بتقديم كشوف التصويت ببعض اللجان الانتخابية بمركز الحامول، وإلزام وزير الداخلية بتقديم شهادات تحركات لعدد من الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وذلك لثبوت التصويت لهم بالداخل لصالح أحد المرشحين، علي الرغم من عدم تواجدهم بمصر بما يعد تزويرا.

كما طالبت بإلزام الهيئة بتقديم أصول بطاقات التصويت ومحاضر إجراءات الفرز وكشوف الحصر باللجان أرقام ٩١ و٩٢ و١٠٥ ومقرها مركز البرلس وإعادة عملية فرز الأصوات بتلك اللجان، لوجود اختلاف بين أعداد الأصوات الحاصل عليها المرشح وعدد بطاقات التصويت داخل صناديق الاقتراع.

وقررت المحكمة إرجاء إصدار القرارات في جميع الطعون وعددهم ٣٠٠ طعن لآخر الجلسة.

