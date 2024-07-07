وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى منية النصر (صور)
أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأحد جولة مرورية مفاجئة تفقد خلالها مستشفى منية النصر المركزي، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
جولة وكيل صحة الدقهلية في مستشفى منية النصر
وشملت الجولة أقسام استقبال في مستشفي منية النصر والداخلي، والصيدلية الجراحة والعظام والكلى والحضانات والعناية وقسم العمليات كما تفقد المعمل والمطبخ والمغسلة والتعقيم.
كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.
توافر جميع الأدوية والمستلزمات
وشدد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات. مشيدًا بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة
شكاوي ومطالب المرضى ومرافقيهم
واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.
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