عائلة جراح العظام الفلسطيني عدنان البرش تطلق حملة لاستعادة جثمانه من سلطات الاحتلال

أطلقت عائلة استشاري الجراحة ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، حملة عاجلة للمطالبة بإعادة جثمانه المحتجز لدى الاحتلال منذ أشهر، بعد استشهاده جراء التعذيب بسجون الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.

وبحسب وكالة "قدس برس"، طالبت العائلة المؤسسات الدولية والحقوقية والجهات الأممية بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن جثمانه وتسليمه لعائلته لدفنة بكرامة، إلى جانب جثامين الأسرى المحتجزين لدى الاحتلال.

اعتقلت سلطات الاحتلال البرش من داخل مستشفى العودة

اعتقل البرش أثناء عمله في مستشفى العودة شمال غزة، في ديسمبر 2023، إلى جانب عدد من الأطباء، وسط اتهامات بقتله تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

وفي 19 أبريل 2024، أبلغت الشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد البرش في سجون "عوفر".

من جهته، شارك مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، في حملة المطالبة باستعادة جثمان الطبيب عدنان البرش، مؤكدا أن الاحتلال "انتزع روحه تحت التعذيب وأخفى جثمانه شهورا طويلة، بينما لم يعد جثمانه إلى عائلته حتى اللحظة".

وقال منير في رسالته: "نطالب بصوت واضح: أعيدوا جثمان الدكتور عدنان البرش فورا، وجثامين جميع الأسرى الذين يحتجز الاحتلال أجسادهم ظلما وعدوانا".

من هو عدنان البرش؟

حصل البرش على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حليمة السعدية في غزة، وسافر إلى رومانيا حيث نال شهادة البكالوريوس في كلية الطب بجامعة يانش، وحصل أيضًا على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة، بحسب موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" على "الإنترنت".

عاد البرش بعد ذلك من رومانيا، لكن مسيرته التعليمية لم تتوقف، فقد تواصل في تخصص جراحة العظام والمفاصل، وحصل على البورد الأردني والبورد الفلسطيني، ثم نال الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن.

وصنع البرش سمعة كبيرة في الوطن العربي، وتولى رئاسة قسم العظام بمستشفى الشفاء، وظل أحد أعمدته الطبية.

وفي نوفمبر 2023، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إصابته أثناء إجرائه عملية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

تعرض البرش لتعذيب قاس في سجون الاحتلال

شوهد البرش، وهو غارق في دمائه بعد إصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، وجرت عملية علاجه وسط الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.

وواصل البرش استكمال العمل رغم الإصابة، قبل أن تعتقله سلطات الاحتلال من مستشفى العودة في بيت لاهيا في ديسمبر 2023؛ حيث تعرض لتعذيب قاس جدا قتل على إثره، وفق الموقع.

يقول منير: "كنا نتواصل مع مراكز حقوق الإنسان والمحامين لنطمئن عليه بعدما انقطعت أخباره منذ لحظة اعتقاله، والخبر الوحيد الذي تلقيناه كان خبر وفاته".

ويضيف: "منعت سلطات الاحتلال أي شكل من أشكال التواصل معه، وتعرض للتعذيب على مدى خمسة شهور؛ ولو أخذ منه المحققون ما يريدون، لأطلقوا سراحه بدلا من قتله".

شهود عيان: مر البرش بجحيم أفقده القدرة على فهم ما يجري حوله

ونقل تقرير أعدته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، استند لرواية شهود عيان، أن "البرش أودع قسم 23 في سجن عوفر، وكان في حالة يرثى لها، حيث ظهرت إصابات على جسده، وكان عاريا في الجزء السفلي من جسده، وألقاه حراس السجن وسط الساحة، ولم يكن قادرا على الوقوف، وساعده أحد الأسرى ورافقه إلى إحدى الغرف، وبعد دقائق سمع صراخ الأسرى من الغرفة التي دخلوا إليها وهم يعلنون وفاته".

ويشير موقع "فلسطين أون لاين" إلى أن رفقاء البرش، الذين أفرج عنهم لاحقا، قالوا: كان من الواضح أنه مر بالجحيم، لقد كان يتألم ويعاني من نقص شديد في الطعام؛ لقد كان ظلا للرجل الذي نعرفه؛ لقد رأينا رجلا مكسورا لا يفهم ما يحدث حوله، قبل أن يحول إلى جثمان شهيد.

