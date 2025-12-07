طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر طن زيت الصويا المكرر نحو 500 جنيه، مقابل استقرار أسعار طن زيت الأولين والذرة وعباد الشمس، فضلًا عن الصويا الخام والمنزوع.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 69 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 70 ألف جنيه.

ما هو زيت الأولين والفرق بينه وبين زيوت النخيل؟

زيت الأولين هو أحد الزيوت النباتية النقية؛ يستخدم في أغراض الطبخ والقلي، ويعد من أفضل الزيوت المستخدمة في القلي والتحمير، لذلك فهو يستخدم بكثرة في مصانع الصناعات الغذائية والمطاعم، نظرًا للمميزاته التي تختلف عن باقي الزيوت التي من أهمها أنه يعطي لونًا ذهبيًّا.

زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل

يضاف إلى ذلك؛ أن زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل، لكن زيت الأولين يكون في المرحلة السائلة من استخراجه، فيما يكون زيت النخيل في المرحلة الصلبة؛ لذلك يستخدم في صناعة الحلويات والزبدة الصناعي والسمن النباتي وغيرهم.

