رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة مصر والإمارات،
مباراة مصر والإمارات، فيتو
سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 

ويبدأ منتخب مصر اليوم الأحد تحضيراته لمباراته المصيرية أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن 

تقام منتخب مصر أمام نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

منتخب مصر كأس العرب منتخب الأردن منتخب الإمارات منتخب الكويت مصر ضد الإمارات موعد مباراة مصر والأردن

