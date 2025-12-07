مستشار رئيس البورصة: مستمرون في التوسع ببرامج الثقافة المالية لطلاب الجامعات

18 حجم الخط

شاركت البورصة المصرية في فعاليات قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 التي نظمتها جامعة بدر بالقاهرة، حيث ألقى أيمن فاروق طه - مستشار رئيس البورصة، كلمة افتتاحية، كما شارك في جلسة حوارية بعنوان "التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي ومستقبل الاستثمار في الأسواق الناشئة"، وتأتي المشاركة في إطار دعم البورصة لجهود تطوير التعليم ودمج التكنولوجيا في منظومة الأعمال.



وأقيمت القمة تحت رعاية كل من: الدكتور حسن القلا – رئيس مجلس الأمناء بجامعة بدر، الدكتور أشرف الشيحي – رئيس جامعة بدر بالقاهرة، الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، الدكتور مصطفى كمال – رئيس جامعة بدر بأسيوط، الدكتور محمد عبد الرحمن – رئيس جامعة ساكسوني، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كبار رجال الاقتصاد والأعمال والخبراء والأكاديميين.



أكد أيمن طه خلال مشاركته أن البورصة المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل ودعم قدراتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، باعتبار التعليم والتكنولوجيا ركيزتين أساسيتين لدعم سوق المال وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

كما أوضح أن البورصة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في برامج الثقافة المالية لطلاب الجامعات، بما يسهم في تعزيز الوعي بأسواق المال وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.



أشاد طه بالجهود التي تبذلها جامعة بدر في تحديث برامج الاقتصاد والعلوم الإدارية، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون الذي وقعته البورصة المصرية مع الجامعة، بما يتماشى مع مستهدفات البورصة والجامعة لتطوير التعليم وإعداد جيل يمتلك المهارات التكنولوجية والمعرفية اللازمة لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.



كما استعرض طه جهود البورصة المصرية في تطوير البنية التكنولوجية لسوق الأوراق المالية، والدور المستهدف لمركز الابتكار CORBEH في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في السوق.

