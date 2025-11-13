إعلان وفاة كاذب.. إعلان وفاة حقيقي

18 حجم الخط

كم مرة أعلن أحدهم وفاة شخصية بارزة من شخصيات المجتمع؟ أحدهم أعلن مرات عديدة، يختار غالبا شخصية طاعنة في العمر أو مريضة مرضا شديدا، يصارع الموت ربما في العناية المركزة، فيتعجل أحدهم رحيل المريض أو الطاعن في العمر.. اللافت أن السيد أحدهم، الخفي هذا، يتجنب غالبا الشخوص السياسية، ويركز نشاطه علي الشخصيات الدينية والفنية والعلماء..

أمس أذاع أحدهم نبأ وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، وهو خبر أحزن الناس كلهم لتاريخه العريق في خدمة الفن والثقافة، ودوره الوطني في عز ثوران البلد واضطراب أحوالها بعد نكبة 25 خسائر 2011.



صبحي في المستشفى قيد العلاج وطلب رئيس الجمهورية توفير كل وسائل الرعاية للفنان الكبير، وبعد أربع وعشرين ساعة فقط انتشر خبر وفاة صبحي ولتوثيق صحة الخبر نشر أعلى الخبر صورة غير صحيحة لأحد المواقع الإخبارية.. وسارعت جهات عديدة أبرزها نقابة المهن التمثيلية إلى نفي الخبر بل رد محمد صبحي بنفسه على خبر وفاته..

المؤسف حقا أن صبحي تعرض لخبر وفاته قبل هذه الواقعة الأخيرة في يوليو 2019 ونفاها بنفسه وبرر السبب بثقافة اللايكات..

النجم الكبير عادل إمام تعرض مرات متتالية لنبأ وفاته، وتبادر الأسرة والأصدقاء إلى نفي الشائعة،

وكان الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم قد قرأ نبأ وفاته أكثر من مرة، ثم توفي يوم السابع من أكتوبر 2025 يعني الشهر الماضي..

هل سمعتم قط عن نبأ كاذب لوفاة شخصية مصرية سياسية، مركزية أو هامشية؟ لماذا التركيز علي الفنانين والعلماء ورجال الدين؟ ما جدوى التعجيل برحيل فنان أو عالم أو شيخ؟ ما الجهة التى تعمل بإصرار ودأب على إعلان وفاة وهمي كاذب كل شهر أو اسبوعين؟



هل يكفي تبرير صبحي ذاته الذي أعلنوا وفاته قبل ست سنوات وخرج هو ينفي ويتعجب؟ إعلان وفاة شخص وهو بعد على قيد الحياة، أي شخص هو ألم عظيم قاتل للشخص نفسه، فما بالك بأسرته وأولاده وأصحابه، ومصالحه؟ ما الوقت الذي يهدر في الرد والتكذيب وبيان تمام الصحة والعافية؟

لا بد من تتبع الجهة أو الشخص المولع ببث هذه النوعية المقيتة من الأخبار ومعرفة أهدافه، كما يجب علي الزملاء الأعزاء التريث قبل النشر والتأكد قبل البث صونا للمصداقية..



ومواقعنا في أغلبها تتناقل النبأ علي طريقة التنادي القبلية، أو الودودة بفتح الواو الثانية، أي نقل الأخبار من أذن لأذن لأذن، رأيناها في حرام فاتن حمامة ليوسف إدريس وهنرى بركات مخزية ووضيعة

تخيل أن تقرأ نبأ وفاتك.. ما هي المشاعر التي تجتاحك لحظتها، وماذا لو كنت وسط أولادك، أو في المستشفي؟ أقول لكم سرا شخصيا جدا من هذا النوع.. ففي العام الذي جندت فيه وقت حرب أكتوبر، وبينما أطالع صفحة ممزقة من وفيات الأهرام.. قرأت نعيا "وفاة محمد حسن الألفي".. أقولها صادقا وما تذكرتها إلا الآن وأنا أكتب..



يومها، وفي أجواء الحرب، ونحن شبان مجندون وفي معسكر قريب بالإسماعيلية، تعجبت إذ دحرجت لي الريح بقايا جريدة الأهرام، صحيفتي المفضلة، وتنفتح الصفحات علي الوفيات.. انقبضت وقتها واغتصبت ضحكة قدرية وقلت مسلما العمر واحد والرب واحد..

موجع جدا فعلا هذا التيار السوداوي المتربص بأقدار الناس يتعجل رحيلهم.. لماذا؟ لا يمكن أن يكون هناك سبب إلا توزيع الحزن على القلوب وتسويد حيات الناس.. لم يختاروا قط شخصية مكروهة.. دائما البث الكاذب ينتقي شخصيات صالحة ومفيدة وموضع تقدير المجتمع..

الموت بيد الله وحده والتعجيل بالبث الكاذب لن يؤثر على قرار السماء قط بطبيعة الحال، لكن.. لكن الميت بحق الشغف الشعبي للتصويت على صندوق مغلق على ميت، البقاء لله وحده..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.