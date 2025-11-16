الدكتور محسوب رئيس الحي المنكوب

18 حجم الخط

يهتم السيد الدكتور محسوب رئيس حي المعادي الجديدة والبساتين باطلاع الشعب المصري، وشعب الحي على نشاطه المستمر في إزالة البؤر المزمنة للزبالة وتطهير الشوارع والأرصفة مما يعوق انسياب الحركة والحفاظ على المظهر الجمالي للحي، وصفحته تقدم الصور الموضحة على هذا النشاط..



هل هذا حقيقي؟ هل تكون الصور المرفقة بنشاط رئيس الحى برهانا كافيا علي تدفق نشاطه، وكمال عمله في كل أرجاء الحي؟



المعادي الجديدة لم تحظ قط إلا برؤساء أحياء دون الكفاءة الكافية، وأتحسس ألفاظي وحروفي، أما لو أطلقت العنان للحقيقة فإنهم سيغضبون.. المعادي القديمة التى رأسها الصديق العزيز محافظ القاهرة الحالي المهندس إبراهيم صابر كانت ولا تزال تلمع وتبرق.. روح النظافة والنظام والمرور المنضبط والخضرة النظيفة علامات وهوية بصرية عريقة وممتدة..

زهراء المعادي نظام وجمال وانسيابية في المرور وشوارع مخططة، نظيفة، تلمع وتبرق.. أما حي المعادي الجديدة فمنكوب بمن يتولي أمره، فرحت يوما بتولي المهندس إبراهيم صابر مسئوليتها بجانب رئاسته لحي المعادي القديمة، فأحدث فيها حركة ونشاطا ونظافة، غير أنه سرعان ما نقل إلي حي آخر قبل أن تحظى به محافظة القاهرة مثالا على الكفاءة والرؤية والعطاء..



ما حال شوارع المعادي الجديدة التى يقدمها الدكتور محسوب علي صفحته؟ تلك الصور انتقائية، أما الصور الحقيقية فيمكن للصديق المحافظ أن يتابعها رجاله بالمحافظة، ليرى بنفسه مستطيلات كاملة من الزبالة والمخلفات بطول الشريط الملاصق للسكة الحديد، وأمام التأمينات، وجوار قضبان القطار..

والزبالة علي الطريق الجانبي الواصل ما بين طلعة الدائري وشارع الجزائر المعطل إنشاؤه منذ عامين احتلت نصف الطريق طوليا، ويعمل فيها جامعو البلاستيك، بهمة يتكسبون منها، فيلقون زبالة هنا وهناك أو تسد عرباتهم بالحمير عرض الطريق..



الزبالة المتفشية ليست السوءة الوحيدة، فالإهمال يولد اهمالا، وإذا استقر لدى الناس أن الإدارة ضعيفة توحشوا في المخالفات.. ونشر القبح.. والمعادي الجديدة حي قبيح الهوية، قبيح المنظر، قبيح العيش فيه..



والغريب أن على رأس شارع رئاسة الحي ذاته من فوق ناحية صقر قريش ستجد صندوقي قمامة مفرغين علي الأرض غالبا، بفعل جامعي البلاستيك أو فقير باحث عن لقمة في لفة مرمية! رأيت ذلك بعيني مرات هنا وهناك!



لا اهتمام إلا بشارعين فقط، اللاسلكي والنصر، بعد ذلك ستجد شارع الجزائر الرئيسي مكسرا والحفر تنتهك مساره، والمطبات فوق وتحت، ناهيك عن فوضى المرور، عكس الاتجاه ومن كل اتجاه، والتوكتوك منطلق جامح، إكتفي الحي بأرقام مكتوبة يمكن نزعها، ولا قيمة قضائية لها..

وباعة الفواكه والخضار وباركنج التكاتك أمام كارفور ماركت تعطل حياة الناس، وتتراكم طوابير السيارات ويختنق المواطن كمدا.. أما عن الشوارع الجانبية فملاذات لطلاب في السنتر اللعين وغير طلاب، يدخنون وبينهم معارك وصياح، وذات يوم استدعيت النجدة.. لا يمكننى طلب النجدة كل يوم.. لأن المشهد كما هو والسنتر نشر الفوضى رغم أنف الحي ولا أحد يحاسبه..

كانت المعادي الجديدة حي المهنيين من الصحفيين والأطباء والمهندسين.. حتى جاءها الهكسوس.. ورؤساء أحياء غير أكفاء.. ومظهريون..

تلك شكوى إلى الصديق السيد محافظ القاهرة، والسيدة وزيرة التنمية المحلية.. التى تختار رؤساء الأحياء.. تنمية محلية كيف بمن لا يستطيع ولا يملك الرؤية ولا الإمكانيات ولا أحد يحاسبه وتنمية كيف وشوارع الحي تحتلها المقاهي.. على بعد أمتار من مقر الدكتور محسوب رئيس الحي المنكوب؟

كيف تكون الحياة وسط الإهمال الجسيم والكذب الصارخ على خلاف الحقيقة؟

