اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

18 حجم الخط

يترقب عشاق الكرة العربية واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي منتخب سوريا بنظيره منتخب فلسطين في قمة حاسمة قد تحدد ملامح المتأهلين عن المجموعة الأولى.

فلسطين وسوريا

وتعد المباراة مواجهة مباشرة بين المنتخبين صاحبي الصدارة، حيث يتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتفوق منتخب فلسطين بفارق الأهداف ليحتل المركز الأول، في حين يأتي المنتخب السوري في المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويدخل المنتخبان اللقاء بشعار واحد: الفوز ولا شيء غيره، لضمان التأهل دون انتظار نتائج المواجهة الأخرى بين تونس وقطر.

فلسطين تسعى لتأكيد صدارتها والعبور إلى الدور التالي للمرة الثانية في تاريخها وسوريا تبحث عن انتصار مهم يمنحها بطاقة العبور ويعكس تطور مستواها في البطولة.

وفي المقابل، يتواجد منتخبا تونس وقطر في المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ما يجعل مواجهتهما فرصة أخيرة للبقاء في المنافسة إذا تعثر أحد منتخبي الصدارة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة سوريا وفلسطين صراعًا تكتيكيًّا قويًّا، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان في أول جولتين، وسط دعم جماهيري كبير وتطلعات عالية للفوز بالمركز الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.