ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية وموقف "لا يحسد عليه" لمنتخب مصر

18 حجم الخط

اشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

المجموعة الأولى: صراع ثلاثي

وتتصدر فلسطين وسوريا جدول المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، مع أفضلية بسيطة لفلسطين بفارق الأهداف (+1)، بينما تمتلك سوريا نفس الرصيد والفارق.

وتأتي تونس في المركز الثالث بنقطة واحدة فقط، لكنها ما زالت تملك فرصة التأهل إذا حققت الفوز في الجولة الأخيرة.

أما قطر مستضيفة البطولة فتتذيل المجموعة بنقطة واحدة وفارق أهداف (-2)، مما يجعل فرصتها في التأهل معقدة وتحتاج إلى معجزة.

المجموعة الثانية: السعودية والمغرب في الصدارة

قدمت هذه المجموعة اثنين من أقوى المنتخبات حتى الآن:

السعودية: في الصدارة برصيد 6 نقاط وفارق أهداف (+3)، لتكون واحدة من المنتخبات التي حققت العلامة الكاملة والصعود لربع النهائي.

المغرب: في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وفارق (+2)، وبات قريبًا من التأهل.

ويأتي منتخب عمان في المركز الثالث بنقطة واحدة، يليه جزر القمر بدون نقاط وفارق (-4)، مما يجعل تأهل أحدهما شبه مستحيل.

المجموعة الثالثة: الأردن تتأهل ومصر تُبقي آمالها

الأردن يتصدر المجموعة بجدارة برصيد 6 نقاط وفارق أهداف (+3)، وقد ضمن التأهل بينما مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، وما زالت تمتلك فرصة قوية في الحسم بالمباراة الأخيرة.

الإمارات تتراجع للمركز الثالث بنقطة واحدة وفارق (-1)، رغم تقديم أداء قوي في لقاء مصر.

الكويت تتذيل المجموعة بنقطة واحدة وفارق (-2)، لكن فرصة التأهل ما تزال قائمة حسابيًا.

المجموعة الرابعة: العراق في المقدمة والجزائر تلاحق

العراق يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) وفارق (+3).

الجزائر في المركز الثاني بـ4 نقاط و(+4)، وتبدو مباراة الجولة الثالثة بطعم “الحسم”.

أما السودان فيحتل المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يأتي البحرين في المركز الأخير بدون نقاط وفارق (-5)، لتزداد صعوبة موقفه.

