محافظ الدقهلية يفتتح معرض العلوم والهندسة المحلي "أيسف"

تعليم الدقهلية ومعرض
تعليم الدقهلية ومعرض ايسيف، فيتو
افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الأحد فعاليات معرض العلوم والهندسة المحلي لمحافظة الدقهلية (أيسف)، الذي أقيم بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات بإدارة طلخا التعليمية.

افتتاح معرض العلوم والهندسة المحلي بالدقهلية

 يهدف  معرض ايسف  إلى اكتشاف ودعم الابتكار وتعزيز روح البحث العلمي لدى طلاب المدارس وإتاحة آفاق جديدة لهم لوضع افكارهم وابتكاراتهم حيز التنفيذ لفائدة مجتمعهم ووطنهم

جاء الافتتاح بحضور كلٍّ من المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، ولفيف من  مديري الإدارات التعليمية.

وخلال تفقده أجنحة المعرض استمع  محافظ الدقهلية الي شرح مختصر من الطلاب المشاركين في المعرض عن مشروعاتهم وأهميتها في خدمة المجتمع.

 مهارات الطلاب وقدرتهم على الابتكار في مختلف المجالات

 

وأثنى  علي التنظيم ومستوى المشروعات المشاركة التي عكست مهارات الطلاب وقدرتهم على الابتكار في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية مبديًا فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب مشيرًا إلى أن الدقهلية كانت وما زالت وستظل تنجب  العظماء والعلماء والمبتكرين

كما أكد دعمه المستمر للمبادرات التي تنمّي التفكير الإبداعي وتُسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل

