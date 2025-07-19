تستقبل 30 حالة يوميًا، افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وحدة الرنين المغناطيسي بعد الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير، بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية تشخيصية دقيقة وحديثة للمرضى.

وقال الدكتور حسان النعماني إن جهاز الرنين المغناطيسي الموجود بالوحدة يعمل منذ عام 2009، وتم تحديثه وتزويده بتقنيات وإمكانيات حديثة متقدمة، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٨ مليون جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مجال التصوير الطبي داخل المستشفى.

وأكد الدكتور مجدي القاضي أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا إلى دعم وتطوير الأقسام المختلفة داخل المستشفى الجامعي، من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية بما يواكب التطور العالمي في مجالات التشخيص والعلاج، مشيرًا إلى أن وحدة الرنين بعد التحديث ستساهم في تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة للمرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كمال أن الوحدة الرنين المغناطيسي تعمل على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، من الأحد إلى الخميس، بداية من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعه ٨ مساء، وتستقبل نحو ٣٠ حالة يوميًا، وتقدم خدماتها لكافة التخصصات الطبية بدقة عالية وجودة فائقة.

وقال الدكتور محمد زاكي إن وحدة الرنين المغناطيسي أصبحت الآن مؤهلة لإجراء جميع أنواع الأشعة الدقيقة على المخ، والعمود الفقري، والمفاصل، والصدر، وكافة أجزاء الجسم، مشيرًا إلى أن هذا التحديث والتطوير للجهاز، يسهم في تحسين جودة الصور وسرعة الفحص، وبالتالي دعم سرعة التشخيص وخطط العلاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة، والدكتور عمرو الشريف نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد حسن القوصي مدير وحدة الرنين المغناطيسي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والاطباء.

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