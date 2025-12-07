بحر الصين الشرقي على فوهة بركان، بكين وطوكيو تتبادلان الاتهامات وواشنطن تترقب الشرارة الأولى

18 حجم الخط

يتخذ الصراع الصيني الياباني في بحر الصين الشرقي منحنى أكثر خطورة مع تبادل الاتهامات بالتصعيد العسكري بين البلدين في منطقة تتشابك فيها الحسابات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فيما تمثل الجزر المتنازع نقطة اشتعال محتملة قد تعيد رسم موازين القوى في آسيا وتضع واشنطن، حليفة طوكيو، في قلب أي مواجهة محتملة.

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة طوكيو وبكين، بعدما أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي أن مقاتلات صينية وجهت الرادار، الذي يتحكم في إطلاق النار، نحو مقاتلات يابانية بالقرب من جزر أوكيناوا في واقعتين منفصلتين وصفهما بـ"الخطيريتن".

وأضاف كويزومي في منشور على موقع "إكس": "تجاوزت إضاءة الرادار ما هو ضروري للطيران الآمن للطائرات، واليابان قدمت احتجاجا إلى الصين بشأن الواقعة المؤسفة التي وقعت السبت".

الطائرات الصينية انطلقت من حاملة الطائرات الصينية لياونينج

وقالت اليابان إن الطائرات الصينية من طراز "جيه-15" الضالعة في واقعتي السبت انطلقت من حاملة الطائرات الصينية لياونينج، التي كانت تقوم بمناورات جنوبي جزر أوكيناوا إلى جانب 3 مدمرات صواريخ.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر وتقارير مخابرات أن الصين نشرت يوم الخميس الماضي عددا كبيرا من سفن البحرية وخفر السواحل عبر مياه شرق آسيا، والتي بلغ عددها في وقت ما أكثر من 100 سفينة.

وفي المقابل، قال متحدث باسم البحرية الصينية: إن "ما قاله وزير الدفاع الياباني مزاعم لا تتفق مع حقيقة ما جرى"، وفق وكالة "رويترز".

تزايد المواجهات اليابانية الصينية حول الجزر

ويعد قفل رادار التحكم على وضع إطلاق النار أحد أكثر الأعمال التي يمكن أن تقوم بها طائرة عسكرية تهديدا لأنه يشير إلى هجوم محتمل، مما يجبر الطائرة المستهدفة على اتخاذ إجراءات مراوغة.

ومن المرجح أن تزيد المواجهات حول الجزر، القريبة من الأراضي المتنازع عليها التي تطالب بها كل من اليابان والصين، من حدة التوتر بين الجارتين.

وغضبت الصين من تصريح أدلت به رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاي كايتشي في أوائل نوفمبر الماضي بأن جيشها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.

اليابان بها أكبر تمركز للقوة العسكرية الأمريكية في الخارج

تستضيف اليابان أكبر تمركز للقوة العسكرية الأمريكية في الخارج، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات والقوات، مع وجود جزء كبير من تلك القوات، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في أوكيناوا، والتي بها أكبر قاعدة جوية أميركية ومركز القوة الجوية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتضم القاعدة مجموعة متنوعة من الوحدات المصاحبة، بما يشكل "فريق كادينا"، أكبر الأجنحة القتالية العملياتية الأمريكية حجما في الخارج، مزودا بقوة جوية أمامية متكاملة وقابلة للانتشار، قوامها 81 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طائرات للتزود بالوقود جوا وطائرات للإنذار والتحكم الجوي وطائرات للبحث والإنقاذ.

وهناك أيضا "معسكر بتلر" في أوكيناوا والذي يشمل مواقع عسكرية مهمة، بما في ذلك قاعدة "فوتينما" الجوية، ويعتبر الموقع مقر قوة مشاة البحرية الجوية الثالثة الأمريكية، وهي قوة متقدمة للمهام الجوية البحرية سريعة الاستجابة على مستوى العالم، تنفذ عمليات استكشافية وقتالية رئيسية.

عيون واشنطن موجهة نحو بحر الصين الشرقي

وبالنسبة لأمريكا، يمثل بحر الصين الشرقي منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية (خاصة الطاقة)، ومركزا لنزاعات سيادة إقليمية بين الصين واليابان (حول جزر سينكاكو/دياويو) وتايوان، مما يجعله بؤرة للتوتر الجيوسياسي حيث تسعى أمريكا للحفاظ على حرية الملاحة ودعم حلفائها ضد المطالبات الصينية.

الصراع على بحر الصين الشرقي أحد أهم القضايا الجيوسياسية في آسيا

وبحسب دراسة أجرتها رغدة البهي، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ونشرها مركز المستتقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن "النزاع الإقليمي بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي بات أحد أهم القضايا الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبات من النقاط الساخنة الأخرى للنزاعات البحرية في المنطقة في ظل إصرار اليابان على ملكيتها وسيادتها على جزر سينكاكو (وفق التسمية اليابانية) وعدم وجود نزاع قانوني بشأنها، وذلك في مقابل مطالبة الصين بسيادتها على هذه الجزر والتي تطلق عليها الصين دياويو".

بحر الصين الشرقي نقطة اشتعال محتملَة بين بكين وطوكيو

تضيف رغدة: "يمكن وصف النزاع بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي بأنه نقطة اشتعال محتملَة بين قوتين آسيويتين كبيرتين وأحد مصادر تهديد الاستقرار الإقليمي، ولاسيما أنه يأخذ شكل بندول الساعة، صعودا وهبوطا، دون حل لقضية السيادة البحرية".

وتتابع: "قد يتحول هذا النزاع الإقليمي إلى صراع دولي ربما يفوق في حدته النزاعات في بحر الصين الجنوبي؛ ذلك أن أحد العوامل التي قد تزيد من خطر الصراع هو تكرار المواجهات القريبة بين السفن الصينية واليابانية، وأن بحر الصين الشرقي رغم تراجع شهرة التوترات التي يشهدها؛ فإنه أكثر عرضة لاندلاع صراع مسلح قد ينشأ نتيجة حوادث غير مقصودة بين القوات الصينية واليابانية، وقد تنخرط فيه بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية حماية للحليف الياباني وضمانا لإبقاء المجالين البحري والجوي مفتوحين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.