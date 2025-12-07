الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط مجلس الدولة قبل نظر 300 طعن على المرحلة الثانية بمجلس النواب

شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنيه مكثفة قبل نظر 300 طعن على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد 300 طعن

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

يذكر أن عدد الطعون الانتخابية بلغ أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة. 

