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وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات التدريب على ميكنة وربط مراكز الوقاية من العقر

جانب من الندوة بصحة
جانب من الندوة بصحة الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة فعاليات تدريب فريق الأمراض المشتركة على ميكنة وربط مراكز الوقاية من العقر أو الخدش من الحيوان، وذلك بمقر الجلدية والجذام. 


قام بالتدريب فريق الأمراض المشتركة بالوزارة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وبحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى.


تضمن التدريب شرحًا مفصلًا لبروتوكول التعامل مع الحالات التي تعرضت للعقر، ولنظام الميكنة عبر الموقع الإلكتروني، لفريق الأمراض المشتركة.


استهدف التدريب فرق الوقائي بالإدارات الصحية، ومديري الوقائي بالمستشفيات، وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي، من مسؤولي العقر، وتمريض مركز الوقاية من مرض السعار، ومدخلي البيانات بالمركز. 
وصرح وكيل الوزارة أن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال مراكز الوقاية لتقديم خدمات مميكنة باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة. 


ولفت إلى أن المشروع يهدف أيضًا  إلى إرسال نصية تستهدف تذكير المواطنين بالجرعات المستحقة قبل موعدها بـ48 ساعة، ضمانًا لتلقى الجرعات فى أوقاتها المناسبة، بما يخدم استراتيجية الدولة للقضاء عليه بحلول عام 2030.
 

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