"وننسي اللى كان"، ياسمين عبد العزيز تدخل الحارة الشعبية بديكورات المنصورية

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير عدد من المشاهد الأساسية للعمل داخل ديكورات الحارة الشعبية باستديوهات منطقة المنصورية، ومن المقرر أن يستمر تصويرها 5 ايام.

وتجمعها هذه المشاهد بالفنان كريم فهمي والفنان خالد سرحان.

وبدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي تصوير أول مشاهدهما في مسلسل “وننسي اللى كان”، واحتفل صناع العمل بتقطيع التورتة.





ويشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

وعلمت فيتو من أحد القائمين على المسلسل أن ياسمين عبدالعزيز ستظهر خلال العمل في شخصية مختلفة عليها تمامًا، ولن يكون هناك قصة حب تعيشها كالمعتاد في أعمالها.





وتابع: إنها ستظهر خلال العمل في دور عدوة الفنان كريم فهمي، لكن في الحلقات النهائية من العمل من المحتمل أن تتغير الأحداث.



وقرر القائمون على مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

و روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

وكانت ياسمين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

استعداد للعودة إلى السينما

على صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، في إطار كوميدي يراهن على خفة ظلها وحضورها المعروف.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم «الأبلة طم طم» (2018) تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته عدد من الكوميديانات أبرزهم حمدي المرغني وبيومي فؤاد.

