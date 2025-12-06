كم يصل قرض "التراكتور" في البنك الزراعي؟

18 حجم الخط

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل قرض الجرار الزراعي “التراكتور” بتمويل يصل إلى 1,000,000 جنيه وبدون مصاريف إدارية، مع شرط أن يكون المتقدم مالكا لأرض زراعية وليس مستأجرا.

وأوضح البنك أن هناك عدة شروط أساسية للحصول علي التمويل من البنك الزراعي في شراء الجرار الزراعي:



سن العميل لا يتجاوز 60 عاما مع نهاية التمويل.

في حالة شراء الجرارات الزراعية من الوكلاء المعتمدين.

فترات سداد تصل إلى 5 سنوات.

الدفعة المقدمة لا تقل عن 35%.

سعر العائد 29.25% متناقص.

يتحمل البنك تكلفة الترخيص للسنة الأولى فقط وبحد أقصى 6000 جم من قيمة الترخيص.

الأوراق المطلوبة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من الحيازة الزراعية.

إيصال مرافق حديث لم يمر علية 3 أشهر.

عرض سعر الجرار الموحد.

في حالة الشراء من خلال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

فترات سداد تصل الى 7 سنوات.

الدفعة المقدمة وفقا لعدد سنوات التمويل (مقدم 20% في حالة التمويل على 5 سنوات – مقدم 25% في حالة التمويل على 6 سنوات – مقدم 30% للتمويل على 7 سنوات).

سعر العائد 29.25% متناقص

يتحمل البنك تكلفة الترخيص للسنة الأولى فقط وبحد أقصى 6000 جم من قيمة الترخيص

ومن جانب آخر كشف البنك الزراعي عن تفاصيل الخدمات المقدمة للعملاء في بمناسبة فعالية الشمول المالي "اليوم العالمي لذوي الهمم" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري باقة من المزايا والعروض المجانية لعملائه الحاليين والجدد خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2025 تشمل ما يلي:

فتح حساب جاري أو توفير أو نشاط اقتصادي مجانًا بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب

