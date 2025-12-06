السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
18 حجم الخط

أعلن كريستيان كيفو مدرب فريق إنتر ميلان عن تشكيل النيراتزوري لمواجهة ضيفه كومو، على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

 

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو 

وضم تشكيل إنتر ميلان ضد كومو:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: باستوني، أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: ديماركو، زيلينسكي، هاكان، باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي الوصيف وميلان المتصدر برصيد 28 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان كومو الدوري الإيطالي كريستيان كيفو

مواد متعلقة

إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 2-0 ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس يفقد خدمات فلاهوفيتش في 14 مباراة

نجم روما: هدف فوز نابولي مثير للجدل

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بعد مرور 15 دقيقة

منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads