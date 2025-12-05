الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل سحب القرعة، جوارديولا يتمنى تتويج هذا المنتخب بكأس العالم

جوارديولا
جوارديولا
18 حجم الخط

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أمنيته في أن يكون لقب كأس العالم المقبلة من نصيب منتخب إنجلترا، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالبلاد بعد سنوات طويلة قضاها في تدريب السيتي.

جوارديولا يتمنى تتويج إنجلترا بكأس العالم 

وقال جوارديولا في تصريحاته: "أتمنى أن تكون كأس العالم المقبلة من نصيب إنجلترا. لا أريد أن أتظاهر بأنني لطيف، لكنني هنا في إنجلترا منذ سنوات عديدة، وبصفتي جزءًا من هذا البلد، أتمنى أن تكون من نصيب توماس توخيل وشعبه وأن يحققوا ذلك."

وتأتي تصريحات المدرب الإسباني قبل ساعات من سحب قرعة مونديال كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مساء اليوم في العاصمة واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المدير الولايات المتحده الامريكيه بيب جوارديولا بكأس العالم توماس توخيل جوارديولا لايات المتحدة الامريكية كندا والمكسيك كأس العالم المقبلة قرعة مونديال

مواد متعلقة

الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر بالدوري الإنجليزي

مهاجم المنتخب السعودي: جاهزون لمواجهة جزر القمر بكأس العرب

مدرب جزر القمر: لا بديل عن الفوز أمام السعودية بكأس العرب

هل تشارك إيران في قرعة كأس العالم بأمريكا غدا؟

الأكثر قراءة

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads