قبل سحب القرعة، جوارديولا يتمنى تتويج هذا المنتخب بكأس العالم

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أمنيته في أن يكون لقب كأس العالم المقبلة من نصيب منتخب إنجلترا، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالبلاد بعد سنوات طويلة قضاها في تدريب السيتي.

جوارديولا يتمنى تتويج إنجلترا بكأس العالم

وقال جوارديولا في تصريحاته: "أتمنى أن تكون كأس العالم المقبلة من نصيب إنجلترا. لا أريد أن أتظاهر بأنني لطيف، لكنني هنا في إنجلترا منذ سنوات عديدة، وبصفتي جزءًا من هذا البلد، أتمنى أن تكون من نصيب توماس توخيل وشعبه وأن يحققوا ذلك."

وتأتي تصريحات المدرب الإسباني قبل ساعات من سحب قرعة مونديال كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مساء اليوم في العاصمة واشنطن.

