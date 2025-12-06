بـ 10 جنيهات، هشام الجخ يكشف بداياته من حفلات "الأندر جراوند" إلى القمة

18 حجم الخط

كشف الشاعر هشام الجخ عن بدايات انطلاق مشروعه الشعري في عام 2010، مشيرًا إلى أن النجاح الجماهيري كان نتيجة تخطيط منهجي، وإصرار على تقديم منتج فني مختلف يجمع بين الشعر والموسيقى الملحنة خصيصًا لكل قصيدة.

فكرة مبتكرة لحفلات الشعر خطط لها هشام الجخ

وأوضح الجخ، أن فكرة تقديم حفلات الشعر بالصورة الحالية بدأت أواخر عام 2009، ونُفذت فعليًا في مارس 2010، وأشار إلى أن الخلفيات الموسيقية ليست مقطوعات جاهزة، بل جمل موسيقية كتبها صديقه العواد والملحن محمد سعد لكل قصيدة، وأصبح المشهد مألوفًا أن يقف الشاعر على المسرح لمدة ساعة ونصف أو ساعتين مدعومًا بفرقة موسيقية من 7 إلى 11 عازفًا.

أول تذكرة لـ هشام الجخ بـ10 جنيهات

وروى هشام الجخ خلال لقائه ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس”: أن أول تذكرة بيعت للحفل كانت بسعر 10 جنيهات، وهو رقم كبير حينها في عالم "الأندر جراوند".



وكشف عن أزمة نجاح غير مسبوقة في أغسطس 2010 خلال شهر رمضان، حين أجرى أول حفلتين متتاليتين في ساقية الصاوي، حيث نفدت التذاكر سريعًا، واضطر لإقامة الحفلة الثانية بعد صلاة التراويح، لتكون الحفلتان مكتملتي العدد، وهو ما كان حدثًا غير مألوف آنذاك.

التزام هشام الجخ بدعم الشعراء الشباب

وأشار الجخ إلى أن جيله من شعراء التسعينيات شعر بالحرمان من الدعم الكافي من الأساتذة الكبار، ومن هنا اتخذ قرارًا أخلاقيًا:“لا أعمل حفلة إلا إذا قدمت ثلاث أو أربع أصوات جديدة”.



وأكد أن هذا الالتزام يشمل حفلاته خارج مصر أيضًا، متوقعًا أن يكون العدد الإجمالي للشعراء الشباب الذين قدمهم على المسرح يقترب من 3000 شاعر، ليؤكد منهجه في تسليم راية الإبداع للأجيال الجديدة.

وختم هشام الجخ حديثه موجّهًا كلمة شكر للجمهور الذي يتابعه، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور وانتظاره للحفلات دليل على صحة البداية والمنهج الذي اختاره.

