يوفنتوس يفقد خدمات فلاهوفيتش في 14 مباراة

كشفت تقارير صحفية أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، يواجه خطر الغياب لفترة طويلة عن الملاعب، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام كالياري، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

وشارك فلاهوفيتش، أساسيًا، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد نحو نصف ساعة فقط، عقب تعرضه لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء، وظهر خلالها متأثرًا وهو يبكي.

تفاصيل إصابة فلاهوفيتش

وبحسب ما ذكرته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيعلن تفاصيل إصابة مهاجمه في وقت لاحق اليوم الإثنين، وذلك بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد حجم الإصابة ومدة التعافي المتوقعة.

وأضافت الشبكة أن الفحص الأولي بالموجات فوق الصوتية، الذي خضع له اللاعب أمس الأحد، أكد إصابته بـ"تمزق عضلي في العضلة المقربة للفخذ الأيسر"، ما يعني غيابه لمدة لا تقل عن شهرين.

وسيحرم يوفنتوس ومدربه لوتشيانو سباليتي من جهود المهاجم الصربي في 14 مباراة عبر مختلف المسابقات، تشمل الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا، بدءًا من مواجهة دور الـ16 أمام أودينيزي الثلاثاء المقبل، وحتى نهاية عام 2025.

كما سيغيب فلاهوفيتش عن المواجهتين المهمتين أمام نابولي وروما، بينما يتوقع أن تكون عودته في مباراة بارما خارج الديار مطلع فبراير 2026.

يشار إلى أن يوفنتوس حقق فوزًا صعبًا على كالياري بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية للموهبة التركية كينان يلدز، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الثنائي المتصدر ميلان ونابولي.

