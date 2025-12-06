أحمد شاهين: دوري في "ما تراه ليس كما يبدو" صغير الحجم كبير الأثر

18 حجم الخط

قال الفنان أحمد شاهين إن والدته عبرت عن سعادتها وفخرها عندما أخبرها بذهابه لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تتابعه منذ عام 2011، واصفة إياه بأنه برنامج جميل وناجح ومؤثر.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين أن مشاركته في حكاية هند ضمن أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" كانت محطة مميزة في مشواره"، رغم أن مساحة الدور كانت صغيرة، لكنه كان مؤثرًا بشدة خلال الأحداث باعتباره الشخصية الوحيدة المتعاطفة مع هند بطلة الحكاية.

ردود الفعل

وأضاف أن ردود الفعل على المسلسل كانت قوية سواء عبر السوشيال ميديا أو أرض الواقع، متحدثًا عن مواقف إنسانية صادفته خلال عرض حلقات المسلسل من بينها رفض إحدى العاملات في محطة وقود تقاضي ثمن قهوته لأنها رأت فيه الطيب الوحيد في المسلسل.

وأكد الفنانأحمد شاهين أن الشارع يظل الأصدق في قياس التفاعل الحقيقي للأعمال الفنية، رغم قوة السوشيال ميديا في الانتشار.



مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" عرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق دراما العام الجاري.

