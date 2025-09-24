آخر حكايات “ما تراه ليس كما يبدو”، عرض الحلقة الأخيرة من “نور مكسور” الليلة

تعرض الليلة الحلقة الأخيرة من حكاية “نور مكسور” وهي آخر حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، والتي ستكشف حقيقة تحالف نور وكريم ضد رامي.

ويمكن متابعة آخر حلقات حكاية نور مكسور الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، وفي السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق دراما العام الجاري.

