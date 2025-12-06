سقوط أشجار يحطم سيارات في المعادي دون إصابات

18 حجم الخط

شهد ميدان الاتحاد بمنطقة المعادي حالة طارئة، بعدما سقطت أشجار بشكل مفاجئ فوق 3 سيارات ملاكي، ما أدى إلى تحطمها جزئيًا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

سقوط أشجار يحطم سيارات

فور البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، وجرى التعامل سريعًا مع الموقف ورفع الأثقال وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وسط متابعة لحظية لتداعيات الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن سقوط الأشجار كان السبب الرئيسي في تلفيات السيارات، بينما تعمل الجهات المختصة على مراجعة حالة الأشجار المحيطة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

