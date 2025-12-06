تحرير 138 محضرًا خلال تفتيش 75 منشأة غذائية وصناعية في الشرقية

18 حجم الخط

قامت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بـ محافظة الشرقية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، ومركز ومدينة الزقازيق، وحيي أول وثاني الزقازيق، بتنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية.

وأفاد المهندس ماهر الشناف، مدير الإدارة، أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر بحق المخالفين، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية.

وقال الشناف، إنه تم ضبط 55 محلًا لبيع الدواجن الحية، و12 منشأة غذائية تشمل سوبر ماركت، مخازن مواد غذائية، معامل ألبان، ومعامل مخللات، بالإضافة إلى 8 منشآت صناعية تشمل ورش إصلاح سيارات، ورش نجارة، مصانع ملابس، ومتاجر إكسسوارات سيارات ودهانات.

تمكنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية من إعدام 590 كجم من المواد الغذائية التالفة التي تغيرت خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشمل المخللات، الألبان، اللحوم، الجبن، العصائر والمياه الغازية.

كما تم تحرير 138 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات تتعلق بالنظافة، عدم وجود سجل أو موافقة بيئية، عدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر جنح صحية وبيئية لعدم التخلص السليم من المخلفات الصلبة، من بينها 110 محاضر لمحال بيع الدواجن الحية لعدم الالتزام بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح.

وأشار الشناف إلى أن هذه الحملات نفذت بنطاق مركز الزقازيق وحيي أول وثاني الزقازيق، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

