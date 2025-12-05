الجمعة 05 ديسمبر 2025
السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم إضافية وإيقاف مؤقت لهذا القطار

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد  تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص إضافية، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ يوم ٩ ديسمبر فقط.

 محطة صعيد مصر الى محطة أسوان

رحلات الذهاب يومى ٨، ٩ ديسمبر يتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/١٢/٨ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ يصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار ١٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/٩ فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ۱۹:۱٥ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل مخصوص مكيف رقم ٢٩٣٠ القاهرة / أسيوط يوم ٢٠٢٥/۱۲/۹ فقط يقوم من القاهرة الساعة ٣.٠٠. ويصل محطة أسيوط الساعة ٠٨.٠٥ كالجدول المرفق ويتكون من عربة توليد قوي + ٤ عربات ثانية فاخرة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه، ويتم الحجز عليه بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

ويتم إلغاء تشغيل قطار رقم ٩٣٠ مكيف القاهرة أسيوط بصفة مؤقتة يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ فقط.

وتكون رحلات العودة يومى ١١، ١٢ ديسمبر يتم تشغيل قطار ٢٠٨٥ نوم من محطة أسوان الى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/١٢ فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨:٠٠ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٦:١٥ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ١١ / ١٢/ ٢٠٢٥ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ يصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

ويراعى ألا يزيد تركيب القطارات عن عدد ١٦ عربة التركيب المقرر للوجه القبلى.

