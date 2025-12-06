السبت 06 ديسمبر 2025
حماس: آن الأوان لتحرير القدس ورفض كل أشكال الوصاية على غزة

خالد مشعل رئيس حركة حماس
 طالب رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل بتبني قرار حاسم بتحرير القدس وحماية القضية الفلسطينية، قائلا إن البلطجة الإسرائيلية تسعى لفرض أجندة الهيمنة على المنطقة.

 

مشعل: يجب تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة 

 وقال مشعل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر العهد للقدس المنعقد في إسطنبول: إنه يجب تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة.

وأضاف مشعل أن لحظة تقرير الأمة لتحرير القدس واستعادة مقدساتها قد حانت، مشددا على رفض أي وصاية خارجية على غزة وأن الفلسطينيين وحدهم من يقررون مصيرهم.

 

مشعل يطالب بحماية المقاومة 

 وأشار إلى أن صورة الحرب المباشرة تراجعت، لكن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ما زالت أدوات ضغط مستمرة على سكان القطاع.

وطالب مشعل بحماية مشروع المقاومة وسلاحها، وإنقاذ الضفة الغربية مما وصفه بالتهويد والاستيطان والتهجير، كما أكد أن إسرائيل لن تكون جزءا من منظومة المنطقة، داعيا إلى محاكمة قادتها دوليا والتعامل معها باعتبارها كيانا مسؤولا عن حرب إبادة.

ودعا  إلى تكثيف الجهود لتحرير الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى أن الانتصار لا يتحقق دون وحدة وطنية وشراكة سياسية تشمل جميع القوى، مؤكدا أن المطلوب هو بناء وحدة فلسطينية حقيقية في الداخل والخارج.

ولفت مشعل إلى أن القدس كانت وما زالت المسرح الأكبر لنهضة الأمة، وأن تحريرها يشكل البوابة الطبيعية لتحرير فلسطين بالكامل.

وفي ما يتعلق بـ غزة، طالب بتسخير كل الجهود لكسر الحصار ورفض التهجير ووقف الحرب، معتبرا أن معركة طوفان الأقصى انطلقت من أجل القدس.

