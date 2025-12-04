مصير حتمي لكل خائن، أول تعليق من حماس على مقتل ياسر أبو شباب

18 حجم الخط

قالت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إن مصير ياسر أبو شباب حتمي لكل من خان شعبه.

وأضافت حماس: توظيف الاحتلال لعصابات ساقطة يعبر عن عجزه أمام صمود شعبنا.. الاحتلال لن يستطيع حماية أي من أذنابه ووحدة شعبنا بعائلاته صمام أمان ولن تكون حاضنة لعصابات مشبوهة.

وتابعت حماس: نثمن موقف العائلات التي تبرأت من أبو شباب وكل من تورط في الاعتداء على شعبنا.

مقتل ياسر أبو شباب إثر خلاف داخلي

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بـ مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة، على يد مسلحين في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

وذكر موقع srugim العبري أن أبو شباب قتل على يد عناصر من "حماس" في جنوب القطاع.

وكان أبو شباب يرأس منظمة تُطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، ومعروف بتعاونه مع دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة ضد حركة حماس في القطاع.

المطلوب الأول في قطاع غزة

وقالت القناة 14 العبرية: إن تفاصيل "عملية الاغتيال" لا تزال قيد التحقيق، ولا يُعرف حاليًا على وجه اليقين من يقف وراء اغتيال الرجل الذي يُعتبر المطلوب الأول في قطاع غزة، ويُوصف بأنه "مرتزق".

وأضافت القناة أن خيوط التحقيق تدور حول ما إذا كان الأمر يتعلق بصراع عائلي، أو ما إذا كانت حركة حماس قد تمكنت من الوصول إليه وقتله انتقامًا لنشاطاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.