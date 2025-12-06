"الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025

18 حجم الخط

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصول الجامعة على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025 وفق تصنيف UI GreenMetric World University Rankings، الذي أُعلن خلال الحفل الدولي المُقام في تايوان، بمشاركة عدد كبير من الجامعات من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن فوز جامعة الإسكندرية بهذا التصنيف يعكس تميز الجامعة وريادتها في تطبيق معايير الاستدامة العالمية، وتنفيذ مشروعات التحول للطاقة النظيفة، وتبني السياسات الصديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا مُشرفًا لتطوير الجامعات المصرية، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز مبادئ الاستدامة والابتكار في مؤسسات التعليم العالي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، ولاسيما في مجالات البيئة والتحول الأخضر، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي للارتقاء ببيئة العمل الأكاديمي والبحثي، وتنفيذ خطط استراتيجية تُسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن حصول الجامعة على هذا اللقب الدولي يُعد ثمرة عمل جماعي ودعم مؤسسي متكامل، ويعزز مكانة الجامعة على الساحتين الأفريقية والعالمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على دعم الوزارة المتواصل لجهود الجامعات المصرية في تعزيز مشروعات التحول الأخضر، وتطوير برامج الاستدامة، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

