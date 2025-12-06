موعد بدء اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية في نسختها الثامنة

18 حجم الخط

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، نجوم المستقبل من ذوي الهمم لأداء اختبارات الأداء فى الموسم الثامن لـ مسابقة المواهب الذهبية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 ديسمبر وحتى يوم الجمعة 12 ديسمبر لمدة 5 أيام متتالية.

مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم، ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، وتقام فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الفردى" تحدد نوع الآلة" والإستعراض والإنشاد الفردى، لكل أنواع الإعاقات، ويحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة فى المسابقة‎.

تتكون لجنة تحكيم الغناء والعزف من: الدكتورة نسرين رشدي أستاذ الغناء العالمي ووكيل وعميد الكونسرڤتوار الأسبق، الدكتورة سحر أمين أستاذ ورئيس قسم البيانو والمصاحبة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور مدحت حشاد أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، الدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي ووكيل المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، الدكتور مصطفي محمد أستاذ الغناء العالمى ورئيس قسم الغناء السابق بمعهد الكونسرفتوار.

أما لجنة الاستعراض فتتضمن كل من: الدكتور عاطف عوض عميد المعهد العالى للبالية سابقا، الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور عصام عزت رئيس قسم التصميم والإخراج ومدير فرقة فرسان الشرق للتراث بدار الأوبرا المصرية.

يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير، ولا يحق للفائزين بجوائز مالية فى الدورة السابقة الفوز بالمركز الأول إلا بعد مرور دورتين.

