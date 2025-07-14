جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقات "المواهب الذهبية" و"بارالمبياد الجامعات (صور)

كرّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، نخبة متميزة من طلاب الجامعة من ذوي الهمم، وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات مشرفة بحصولهم على مراكز متقدمة في عدد من الفعاليات والمسابقات الكبرى، أبرزها: مسابقة "المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة" في موسمها السابع، و"بارالمبياد الجامعات المصرية"، بالإضافة إلى بطولتي الشهيد الرفاعي الـ51 والـ52.

جاء هذا التكريم تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وبحضور كل من: الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من الأخصائيين بالإدارة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم وتمكين طلابها من ذوي الهمم.

وفي كلمته، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة من ذوي الهمم، مؤكدًا أن إنجازاتهم تعكس إرادة قوية وعزيمة استثنائية، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على دعم هذه الفئة المتميزة، وتمكينها ودمجها في كافة الأنشطة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤمن بأهمية تمكين ذوي الهمم كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما وجّه الدكتور المنشاوي الشكر والتقدير لجميع القائمين على رعاية ودعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم، مؤكدًا على أن الجامعة مستمرة في جهودها نحو تمكينهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم كعناصر فاعلة ومؤثرة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لمسيرة من الجهد والعمل المخلص من جانب الطلاب، وثمرة لتعاون وتكامل الجهود بين إدارة الجامعة ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة في تهيئة بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والتميز.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر تفوق طلاب جامعة أسيوط في مسابقة "المواهب الذهبية" التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، حيث حصل الطالب يوسف حسونة على المركز الأول في الإنشاد الديني، وفاز فريق الكورال بالمركز الثاني في الغناء الجماعي، كما نال الطالب مصطفى كمال المركز الثاني في الغناء الفردي، والطالبة نور المعتصم المركز الثاني في الغناء الفردي – الفئة الثانية.

بطولة الشهيد الرفاعي الـ51 لألعاب القوى

وعلى الصعيد الرياضي، أسفرت نتائج بطولة الشهيد الرفاعي الـ51 لألعاب القوى عن حصد 16 طالبًا وطالبة لـ28 ميدالية متنوعة، تضمنت 10 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و7 برونزية، إلى جانب 3 ميداليات في رفع الأثقال (1 ذهبية – 2 فضية)، ضمن البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وفي النسخة 52 من البطولة ذاتها، توج 13 طالبًا وطالبة بـ22 ميدالية في ألعاب القوى، بينها 4 ذهبية، و5 فضية، و13 برونزية، بالإضافة إلى ميداليتين في تنس الطاولة (1 ذهبية – 1 فضية).

أما في بارالمبياد الجامعات المصرية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، فقد تمكن 20 طالبًا وطالبة من حصد 20 ميدالية في ألعاب القوى، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، بينها 8 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و8 برونزية.

يُذكر أن هذه المشاركات المتميزة جاءت بتنسيق من الدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور محمد ياسين، منسق الأنشطة بالمركز.

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