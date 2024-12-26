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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تختتم مسابقة "المواهب الذهبية" بدار الأوبرا

مسابقة المواهب الذهبية،
مسابقة المواهب الذهبية، فيتو

تختتم يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر، فعاليات الموسم السابع من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية في حفل يقام  السابعة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي المسابقة، التي انطلقت عام 2018 ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الغناء الجماعي والفردي، العزف، الاستعراض، والإنشاد.

 

وشارك هذا العام 473 متسابقا من تسع محافظات، تم تقييمهم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

تؤكد المسابقة، التي تُشرف عليها وزارة الثقافة المصرية، أهمية دعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لتظل منصة ريادية لرعاية المواهب والإبداع، وتجدد التزامها بالاستمرارية والإبداع، ليكون حفل الختام القادم شهادة على هذا النجاح.

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