خبير اقتصادي: تحولات مالية تعيد تشكيل الاقتصاد تحت ضغط الأزمات العالمية

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة يشهدها العالم، وجدت مصر نفسها خلال السنوات الأخيرة أمام تحديات مالية غير مسبوقة، دفعت الموازنة العامة للدولة إلى مسار شديد الحساسية فقد تزايدت الضغوط على المالية العامة مع ارتفاع مستويات الدين العام وتعاظم تكلفة خدمته، إلى جانب اتساع فجوة العجز، الأمر الذي جعل الموازنة مرآة دقيقة تعكس حجم التحديات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

ضبط الإنفاق وتوفير الاحتياجات الأساسية

ولم تعد هذه التطورات مجرد أرقام تعلن في تقارير رسمية، بل تحولت إلى واقع يومي يلمسه المواطن في أسعار السلع والخدمات، والقدرة الشرائية، ومستوى ما يحصل عليه من دعم ورعاية اجتماعية وبينما تحاول الدولة تحقيق توازن صعب بين ضبط الإنفاق وتوفير الاحتياجات الأساسية، يبقى المواطن في قلب هذه المعادلة، متأثرًا بما تشهده البلاد من ضغوط اقتصادية عالمية ومتطلبات تمويلية داخلية.

زيادة ملحوظة في حجم الدين العام

من جانبه يقول الدكتور محمد الهوارى الخبير الاقتصادى لــ “فيتو“: انه وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الدين العام، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون واتساع فجوة العجز في الموازنة، حيث تعتبر الموازنة العامة للدولة تعبيرًا حقيقيًا عن الوضع الاقتصادي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، حيث تعكس حجم الموارد المتاحة وكيفية إدارتها لتلبية احتياجات المجتمع.

وتابع: لم تكن هذه التطورات مجرد أرقام مالية أو مؤشرات اقتصادية ثابتة، بل كان لها تأثيرات مباشرة على الأسر المصرية البسيطة، التي تأثرت بتغيرات الأسعار ومستويات الخدمات العامة والقدرة الشرائية، فضلًا عن السياسات الحكومية الرامية إلى تقليل العجز وتخفيف أعباء الدين، لذا، تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يهدف إلى رصد وتحليل كيفية تأثير هذه التحديات المالية على المواطن المصري البسيط، وما تعنيه تلك المؤشرات بالنسبة لحياته اليومية ومستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تحولات مالية تعيد تشكيل الاقتصاد تحت ضغط الأزمات العالمية

ونوه الهواري بأن مصر تشهد في السنوات الأخيرة تحولات مالية حادة انعكست بوضوح على شكل الاقتصاد المصري والموازنة العامة، وسط ضغوط اقتصادية عالمية وشروط تمويل دولية أعادت ترتيب أولويات الإنفاق والإيرادات.

وأشار الهواري إلى أن تغيرات الموازنة بين 2022 و2025 جاءت في ظل صدمات خارجية قاسية، من قفزات أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد، وصولًا إلى معدلات تضخم قياسية، ما دفع الدولة لإعادة ضبط أدواتها المالية.

مسار متسارع في الإيرادات الضريبية

وأوضح الهوارى أن البيانات الرسمية المنشورة من وزارة المالية تكشف عن مسار متسارع في الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، مع محاولة عدم تحميل الشرائح الأقل دخلا أعباء إضافية، مشيرا الى انه على جانب المصروفات، ركزت السياسات الحكومية على خفض الدعم تدريجيا، وضبط الإنفاق الجاري، وتحسين إدارة الدين العام، بالتوازي مع توجيه جزء أكبر من الموارد إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما مثل التعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد عاملًا مؤثرا في شكل الموازنة، مما يفرضه من التزامات مالية واقتصادية.

الدولة سجلت فائضا أوليا في بعض السنوات

ولفت إلى أنه على الرغم من الضغوط، إلا أن الدولة سجلت فائضا أوليا في بعض السنوات، ما يعكس تحسن نسبي في ضبط المصروفات، لكنه لم يكن كافي لاحتواء ارتفاع الدين العام الذي لا يزال يمثل تحدي جوهري، تديره الحكومة عبر خطط لإطالة آجال الاستحقاق وتقليل التكلفة موازنة 2024 /2025.

وتابع الهوارى قائلا: تعد موازنة العام المالي 2024 /2025 نقطة تحول إذ تجاوزت المصروفات 3.9 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تقترب من 2.6 تريليون، ما يجعل الفجوة التمويلية كبيرة ويستلزم توسع في الاقتراض المحلي والخارجي.

من يتحمل الكلفة؟

كما أوضح الهواري أنها انعكست سياسات الموازنة على المواطنين بشكل مزدوج حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء الفئات الأكثر ضعفا، بينما تعرضت الطبقة الوسطى لضغوط واضحة مع تقليص بعض بنود الدعم وارتفاع تكلفة المعيشة.

جدير بالذكر أن نجاح هذه الموازنة في تحقيق مستهدفاتها سيعني استقرار مالي وتراجع تدريجي للتضخم، بينما فشلها قد يقود إلى مزيد من الضغوط على الحياة اليومية للمواطنين.

