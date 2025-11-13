الخميس 13 نوفمبر 2025
موازنة قطر تسجل عجزا بقيمة 1.4 مليار ريال في الربع الثالث من 2025

سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا ماليا بقيمة 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل فائض بلغ 100 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

القيمة الإجمالية لإيرادات قطر

وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات قطر في الربع الثالث من العام الجاري 49.16 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.2% على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 50.59 مليار ريال بتراجع نسبته 1.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية بأنه تم تغطية العجز المالي للربع الثالث من خلال أدوات الدين.

