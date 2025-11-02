الأحد 02 نوفمبر 2025
سياسة

"النواب" يحيل مشروعات قوانين ربط حساب ختامي الموازنة للجنة الخطة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين يترأس الجلسة العامة للنواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لجنة الخطة الخطة والموازنة.

إحالة مشروعات قوانين من الحكومة إلى لجان النواب

وتضمن قرار الإحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة على النحو التالي:

 حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

1)       مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 حساب ختامي الموازنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية

2)       مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).

3)       مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

4)       مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

