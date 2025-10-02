الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك: تطوير المنظومة يهدف إلى تسريع مسار الإفراج

أحمد أموي رئيس مصلحة
أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك

شارك أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك في ملتقى اتحاد المستخلصين العرب، وذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربى والدولى والعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد أموى، أن مصلحة الجمارك تحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الشفافية وتسريع مسار الإفراج وخفض الأعباء والالتزامات عن المستثمرين.

 

أشاد ممدوح رفاعى رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بجهود مصلحة الجمارك في تحديث المنظومة وتبنى أحدث النظم العالمية في مجال تيسير التجارة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

قالت أمل نوس رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى المعتمد، إن برنامج الفاعل الاقتصادى يوفر للمجتمع التجارى العديد من المزايا منها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض التكاليف وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.

كان الملتقى قد شهد مناقشات موسعة بين المشاركين حول التحديات والفرص لتطوير بيئة الأعمال الجمركية بالمنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمارك مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي اتحاد المستخلصين اتحاد المستخلصين العرب

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads