تعرف على خريطة المركز التكنولوجي المتنقل بالبحيرة خلال ديسمبر الجاري

أعلنت محافظة البحيرة، عن خط سير المركز التكنولوجي المتنقل على مدار شهر ديسمبر الجارى بقرى مركز كفر الدوار، وذلك على النحو التالي بقرية كوم البركة يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر، وقرية زهرة يومي الأحد والاثنين 7 و8 ديسمبر، وقرية سيدي غازي يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ديسمبر، قرية بولين من الخميس 11 ديسمبر حتى الأحد 14 ديسمبر.

زيارة المركز التكنولوجي المتنقل لمدينة كفر الدوار

كما يتوجة المركز التكنولوجي المتنقل لقرية دفشو يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وقرية أبو قير يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، قرية كوم أشوف يومي الأحد والاثنين 21 و22 ديسمبر، قرية الحاجر يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 ديسمبر، قرية البسلقون من الخميس 25 ديسمبر حتى الأحد 28 ديسمبر، قرية الأمراء يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 ديسمبر، مدينة كفر الدوار الأربعاء 31 ديسمبر.

رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا

ويقدم المركز التكنولوجي المتنقل بالبحيرة،مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية ومنها خدمات التصالح، التراخيص، المتحصلات، الإشغالات، الإعلانات، وتراخيص المحال العامة وغيرها، وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الخدمات الحكومية.

وتدعو محافظة البحيرة، جميع المواطنين في القرى المستهدفة للاستفادة من هذه الخدمات، في جميع الأيام المخصصة لكل قرية بنطاق مركز كفر الدوار.

