محافظ البحيرة لـ"فيتو": سعداء بطوابير المواطنين على لجان الانتخابات (فيديو )

التقت عدسة “فيتو” مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أثناء جولتها الميدانية لتفقد لجان انتخابات مجلس النواب، ومنها لجنة مدرسة معاذ بن جبل، للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام سير الاستحقاق الانتخابي داخل لجان محافظة البحيرة.

غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة

وأكدت محافظ البحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مع الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

تجهيز المظلات تحسبًا للظروف الجوية

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم التأكد من استكمال جميع التجهيزات الفنية واللوجستية داخل وخارج اللجان، بما يشمل توفير ممرات آمنة ومنافذ دخول وخروج منظمة، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وتجهيز المظلات تحسبًا للظروف الجوية، بما يضمن توفير بيئة انتخابية آمنة ومناسبة طوال فترة الاقتراع.

الإقبال يعكس وعيًا وطنيًا

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مشتركة لصناعة مستقبل أفضل، مشادة بحرص المواطنين على التوافد أمام اللجان، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس وعيًا وطنيًا ورغبة صادقة من أبناء المحافظة في تقديم صورة حضارية مشرفة خلال هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وقالت المحافظ:"احنا سعداء باقبال المواطنين والطوابير الممتدة لعدة شوارع".

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى (قسم وبندر دمنهور) تضم 86 مركزًا انتخابيًا و100 لجنة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 655 ألفًا و848 ناخبًا وناخبة.

