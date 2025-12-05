الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا السبت، حيث تنخفض انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل للحرارة على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس السبت، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للأتربة والرمال

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وبارد فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 22  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة  الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسوان: درجة الحرارة  16 ودرجة الحرارة العظمى 30
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس انخفاض فى درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا السبت درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

طقس السبت، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للأتربة والرمال

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للأتربة والرمال

انخفاض بالقاهرة والصعيد "محلك سر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

برودة في القاهرة وخريفي في الصعيد، حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads