الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، ثاني جلسات استئناف المتهمة في واقعة دهس "طفل الجيت سكي" بالساحل الشمالي

الطفل آدم، فيتو
الطفل آدم، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنح مستأنف العالمين، اليوم الخميس، ثاني جلسات استئناف “مريم. ا” على حكم حبسها سنة فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"جيت سكي"، المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة والمتسببة في قتل الصغير آدم بالساحل الشمالي.

 

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الصغير آدم

وكانت قضت محكمة جنح العلمين، بحبس "مريم. أ"، المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي بسرعة متهورة، والتسبب في مقتل الصغير آدم، سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة بمحضر حمل رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، إلى قيادة المتهمة مريم. أ لدراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة على شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، ما أدى إلى مصرع الطفل آدم وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة، بحسب التحقيقات.

 

وكانت قررت جهات التحقيق عرض المتهمة بقتل الصغير آدم إبراهيم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار التظلم المقدم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن طلبه بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مستأنف العالمين جيت سكي دراجة مائية جيت سكي قتل الصغير آدم استئناف محاكمة المتهمة بقتل الصغير آدم محاكمة المتهمة بقتل الصغير آدم

مواد متعلقة

15 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أولى جلسات محاكمة عاطل وربة منزل بتهمة تجارة المخدرات بالشرابية 8 ديسمبر

عقب تأجيل محاكمة المتهم بقتله، أول ظهور لأسرة صغير الإسماعيلية (بث مباشر)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

بعد انخفاض لم يستمر 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ بأسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة

تحقيقات في تسمم 6 طالبات بمدرسة شهيرة بمصر الجديدة

بعد تدخل الرئيس وبطلان بعض الدوائر، فرص المستقلين في التمثيل بمجلس النواب المقبل

شاهد، آخر تطورات أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالجيزة وموعد عودة المياه

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads