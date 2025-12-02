مصرع طفل صعقا بالكهرباء إثر ملامسة غسالة ملابس بالبحيرة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعه في حادث أليم بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله.

كان يلهو داخل المنزل عندما لامس غسالة ملابس كهربائية

​وذكرت التحقيقات الأولية أن الطفل، ويدعى مالك عبد المنعم حامد (3 سنوات) ومقيم بعزبة العطارين بمركز أبو المطامير، كان يلهو داخل المنزل عندما لامس غسالة ملابس كهربائية، مما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي تسبب في وفاته الفورية.

الوفاة كانت نتيجة قضاء وقدر 

​تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارًا بالواقعة، وتم نقل جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي.

​وبسؤال أسرة الطفل، أكدوا أن الوفاة كانت نتيجة قضاء وقدر لاحتكاك الطفل بالغسالة، ونفوا وجود أي شبهة جنائية أو اتهام لأي شخص بالتسبب في الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة ملابسات الحادث.

