الجمعة 05 ديسمبر 2025
أخبار مصر

"مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة تفيد بترشيح مسيحي للاختبارات في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف للتعيين في إدارة الموارد البشرية من الموظفين من المديريات الإقليمية.

 

إعلان وظائف الأوقاف للمتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة 

 

وكانت البداية مع إعلان وزارة الأوقاف للعاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب -والبالغ عددهم (٢٤) متقدمًا عبر الرابط المعلن.

وأشارت الوزارة  إلى أنه  قد تحدد موعد اختبار إجادة الحاسب الآلي والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٥م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأهابت الوزارة بجميع المتقدمين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:
• بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل الحالية، شاملًا تقارير الكفاية والجزاءات.
• صورة من بطاقة الرقم القومي.

الأسماء المرشحة لوظائف الأوقاف للمتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة 


وجاء كشف أسماء المتقدمين فيما يلي:
1. هند مصطفى محمد
2. مصطفى جمال الدين أحمد
3. حسن سعد حسن سعد منصور
4. مجدي سيد محمد السيد
5. إبراهيم محمد رفعت أحمد
6. أمين أبو العلمين محمد أمين
7. مينا خلف جاد الله سرجة
8. مجدي حمدي أحمد محمد
9. عمرو محمد محمد موسى
10. محمد سند عطوة محمد
11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله
12. خالد عبد المطلب أحمد
13. أحمد محمد أنور محمد حسن
14. محمود أحمد محمود عطا الله
15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم
16. مليجي حسن السيد محمد
17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان
18. محمد إبراهيم عبده رمضان
19. أحمد إبراهيم أحمد علي
20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله
21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي
22. أحمد علي السيد علي
23. علي محمد عبد الرحمن عطا
24. عادل عفيفي أبو العلا

 

 

وزارة الأوقاف توضح حقيقة ترشيح “مسيحي” لشغل وظائف قيادية بها 

وجاء من ضمن الأسماء المرشحة مينا خلف جاد الله سرجة، ليخلق حالة من الجدل، والتي رد عليها الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف موضحا أن الأصل والطبيعي والمعتاد أن تعلن الوزارة إجراءات التقديم لشغل الوظائف بشفافية تامة، وفق ضوابط الإعلان الداخلي، مع توضيح متطلبات التقديم ومعايير الاختيار وغيرها من الإجراءات. 

وأضاف “رسلان” في تصريحات له أنه عندما يُنشر الإعلان، يكون التقدم له إلكترونيًا ويصبح -بطبيعة الحال وبحكم النشر الإلكتروني- متاحًا لكل من يقدم؛ من داخل الوزارة ومن خارجها، ثم يلي ذلك حصر دقيق بأعداد المتقدمين وأسمائهم؛ ويصدر لهم -جميعًا- إعلان تالٍ لبيان الخطوات التالية، وعلى رأسها استصدار وتقديم “بيان حالة وظيفية حديث” من المديرية التي يتبعونها؛ وتكون هذه أولى خطوات استبعاد غير الموظفين بالوزارة، وحتى وإن كانوا قد تقدموا وسجلوا على الرابط الإلكتروني المعلن للتقدم.

 

 

