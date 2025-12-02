الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ضبط سيارة محملة بـ2 طن سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالوادي الجديد

تمكنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة محمّلة بكمية كبيرة من السولار تقدر بنحو 2 طنّ، وذلك في إطار الجهود المشدّدة لمكافحة تهريب المواد البترولية.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على الكمية المضبوطة تمهيدًا للتصرف فيها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصًا من الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة على حماية المال العام، وتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة وبإشراف من الأستاذ إسلام الجبالي مدير إدارة الداخلة وفريق عمل الإدارة.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959
أو من خلال رسائل الصفحة.

