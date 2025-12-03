الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، فيتو
لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط بنطاق محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط أسفر عن مصرع محمد محمود زيتوني 30 عامًا، من مركز بلاط، وأصيب كلا من حسام متولي يوسف، 26 عامًا ومقيم بمدينة المنصورة، محمد مجدي الدويدي 18 عامًا ومقيم بمدينة المنصورة.
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

