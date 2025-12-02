تحرير8 محاضر تموينية خلال حملة رقابية مكبرة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية موسعة بمدينة الخارجة، جاءت ضمن توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مجلس المدينة وإدارات الموازين وسلامة الغذاء، واستمرارًا لدور المديرية الريادي في الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وأوضحت مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة شملت المرور على عدد من المنشآت التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافتيريات ومحلات البقالة ومستحضرات التجميل، للتحقق من التزامها بالاشتراطات والقوانين والضوابط.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر تموينية لمختلف المخالفات التي تم رصدها، وجاري حاليًا عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترأس الحملة فريق عمل متخصص ضم كلا من زويد طالب غلاب، مدير الرقابة التموينية، وياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، ووليد خضر، مدير إدارة الخارجة، وصلاح حلمي، رئيس المكتب المطور بالخارجة.

تأتي هذه الحملات في إطار حرص مديرية التموين على استقرار السوق ومنع الاحتكار والممارسات غير القانونية، وتأكيدًا على تطبيق القانون على الجميع لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد رالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

أو من خلال رسائل الصفحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.