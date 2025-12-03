12 توجيها وقرارا لمحافظ الوادي الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذي

18 حجم الخط

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء علي عاصم نائب مدير أمن الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل محافظ الوادي الجديد، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية وكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمحافظة على الجهود المبذولة في تنظيم واستضافة جميع الفعاليات والزيارات الرسمية التي جرى تنفيذها مؤخرًا، وعكست صورة مشرفة للمحافظة، مشددًا فى ذات الوقت على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية المرتقبة مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموى جاء أبرزها:

▪️ الاستعداد الكامل والجاهزية التنظيمية لانطلاق مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال الشهر الجاري، وضمان تنسيق موحد بين الجهات المعنية لإخراج الفعالية بالصورة اللائقة.

▪️ الإنتهاء من إعداد أعمال حصر المتخللات الزراعية داخل الزمام ومراجعتها بالتنسيق مع حماية أملاك الدولة.

▪️ تكثيف لجان المرور على الجمعيات الزراعية والأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات أو تقاعس عن تقديم الخدمات ذات الصلة.

▪️ تكثيف القوافل التعليمية لخدمة طلاب القرى بالمتابعة مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

▪️ توجيه مديرية الصحة بضمان انتظام خدمة منظومة العلاج عن بُعد بالمنشآت الصحية، ومراجعة التحديات وتحديث الخدمة بما يضمن تعظيم الاستفادة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات الأخري جاء أبرزها:

▪️ متابعة انتظام حضور طلاب الثانوية العامة للمحاضرات، والتصدي لظاهرة الغياب، مع تطبيق إجراءات الإنذار وتحفيز الطلاب الأكثر التزامًا.

▪️ دراسة إحلال وتجديد العيون السطحية القديمة بالمراكز،بما يضمن إعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

▪️ متابعة إجراءات تسليم محطات المياه التابعة للهيئة بمركز الفرافرة واتخاذ ما يلزم لضمان دخولها الخدمة.

▪️ إجراء استطلاع رأي عام بشأن تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفق عدد المتقدمين، مع تحديد مبلغ جدية الحجز طبقًا للضوابط.

▪️ التأكيد على تواجد رؤساء القرى بمقرات الوحدات للقاء المواطنين في الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء.

▪️ إعداد حصر شامل لأعمدة الإنارة غير المستغلة بين القرى وإعادة توزيعها وفق خطة العمل والأولويات التي تضمن السلامة وتحسين مستوى الخدمة.

▪️ التنبيه بعدم تنفيذ أي أعمال حفر أو تعديلات بشبكة الغاز الطبيعي إلا بالتنسيق مع الشركة المختصة والحصول على التصاريح الرسمية.

