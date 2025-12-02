محافظ الوادي الجديد يشارك في احتفالية "لمحات من الهند 2025" بمحافظة أسيوط

18 حجم الخط

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، في احتفالية تكريم الفائزين بالنسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند 2025"، والتي أقيمت بمحافظة أسيوط، بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمستشار التجاري لسفارة الهند بمصر راف برافين سينج، والمستشار الثقافي بركاش كومار، والتي شارك فيها 1300 طالبًا وطالبة من مدارس المحافظة، برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن العلاقات التاريخية الطويلة بين مصر والهند تمثل ركيزة أساسية للتعاون المشترك، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة بهذه الاحتفالية الهامة.

