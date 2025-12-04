محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد نادي روتاري جيزة لوتس

18 حجم الخط

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد نادي روتاري جيزة لوتس، برئاسة الدكتور حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية، والذي يزور المحافظة لعقد ملتقى السياحة البيئية بهدف تسليط الضوء على مقومات السياحة المستدامة بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الوادى الجديد، أبرز الإنجازات التنموية التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، كما قدم عرضًا وافيًا للمقومات السياحية والبيئية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تضع المحافظة في مكانتها المستحقة كوجهة متميزة للسياحة البيئية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب محافظ المنطقة الروتارية عن إشادته بما لمسوه من نهضة تنموية في شتى القطاعات، لافتًا إلى خطة النادي لإدراج محافظة الوادي الجديد؛ ضمن برامج المنح الدولية التي يقدمها نادي روتاري لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الزملوط درع المحافظة لمحافظ المنطقة، تقديرًا لهذه الزيارة التي تضم عقد محاضرات علمية وترويجية للسياحة البيئية على أرض المحافظة، وتنفيذ معارض للحرف اليدوية والتراثية. كما قام فرحات بإهداء درع النادي لمحافظ الوادي الجديد امتنانًا لهذا التعاون المثمر والبنّاء.

