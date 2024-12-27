الجمعة 27 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

علاج الشخير وتحسين جودة النوم بالزيوت العطرية وكيفية استخدامها

الزيوت العطرية، فيتو
الزيوت العطرية، فيتو

 يلجأ العديد من الأشخاص إلى الزيوت العطرية للمساعدة في علاج الشخير وتحسين جودة النوم، ويستخدم العلاج بروائح الزيوت الأساسية للمساعدة في تحسين الصحة البدنية أو العقلية أو الروحية، حيث يتم استنشاق الزيوت الأساسية أو تخفيفها وتطبيقها على الجلد عادةً.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاج بالروائح والزيوت الأساسية للمساعدة في علاج مشكلات النوم، بما في ذلك الشخير. 

تُظهر بعض الأبحاث أن العلاج بالروائح قد يحسن جودة النوم ويساعد في علاج الشخير، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد الزيوت العطرية

تشير الأبحاث إلى أن الزيوت العطرية تقدم فوائد صحية عديدة، مثل:

توفير خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات

تخفيف التوتر

علاج الاكتئاب

المساعدة في مشاكل النوم مثل الأرق

كما وجدت المراجعات العديد من الفوائد المتعلقة بالنوم للعلاج بالروائح، حيث أشار الباحثون إلى أنه لا يساعد فقط البالغين وكبار السن، بل يساعد أيضًا أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والسرطان ومقدمات السكري.

ما هي الزيوت العطرية التي تساعد على النوم؟

الزيوت العطرية التي تساعد على النوم تشمل:

  • اللافندر
  • النعناع
  • البابونج
  • الورد الدمشقي
  • البرتقال
  • زيت شجرة الشاي

يؤكد الخبراء أن العلاج بالروائح باستخدام هذه الأنواع من الزيوت العطرية يمكن أن يؤثر بشكل أفضل على جودة النوم عند استخدامه بانتظام وبشكل مستمر.

كيفية استخدام الزيوت العطرية لعلاج الشخير وتحسين جودة النوم

هناك عدة طرق لاستخدام الزيوت العطرية لعلاج الشخير وتحسين جودة النوم:

نشرها في الهواء واستنشاقها

إضافة زيت مخفف إلى حمام ساخن

إضافة بضع قطرات من الزيت إلى كوب من الماء والمضمضة لمدة 30 إلى 60 ثانية

إضافة زيت عطري إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدليكه على بشرتك

إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المخفف إلى أسفل قدميك

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